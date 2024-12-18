Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 2: Die Grünen
31 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Die Grünen haben die Wahl in Baden-Württemberg gewonnen. Jetzt wird bestimmt alles besser, meint Dittsche. Mercedes fährt dann nur noch mit Rapsöl und Porsche baut nur noch Fahrräder. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 27. März 2011.
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004