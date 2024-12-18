Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Staffel 15Folge 2vom 18.12.2024
31 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Die Grünen haben die Wahl in Baden-Württemberg gewonnen. Jetzt wird bestimmt alles besser, meint Dittsche. Mercedes fährt dann nur noch mit Rapsöl und Porsche baut nur noch Fahrräder. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 27. März 2011.

