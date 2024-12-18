Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Namensdilemma

Staffel 15Folge 7vom 18.12.2024
Namensdilemma

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Folge 7: Namensdilemma

30 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Obama, Osama, Dittsche hat Probleme bei der Aussprache. Aber wenn sogar der Regierungssprecher durcheinander kommt, ist das wohl in Ordnung. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 08. Mai 2011

