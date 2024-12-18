Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 4: Neuer Mantel
29 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Dittsche hat einen neuen Mantel, der ihm etwas „eminenzhaftes verleiht“, findet er zumindest. Der Mantel ist aber für Frau Karger gedacht, denn die hat nur ein Abendkleid mit Trägern. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 10.April 2011
