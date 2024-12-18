Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Italienischer Staatspräsident / Zu Gast: Badesalz

DittscheStaffel 16Folge 3vom 18.12.2024
Italienischer Staatspräsident / Zu Gast: Badesalz

Italienischer Staatspräsident / Zu Gast: BadesalzJetzt kostenlos streamen

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Folge 3: Italienischer Staatspräsident / Zu Gast: Badesalz

30 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefviste! Mario Monti ist neuer Staatspräsident von Italien. Dittsche dachte erst, das wäre Wolfgang Völz, der hat ja bei Raumpatrouille Orion Mario de Monti gespielt. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 13.Nov 2011.

Weitere Folgen in Staffel 16

Alle Staffeln im Überblick

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Dittsche
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Alle 20 Staffeln und Folgen