Italienischer Staatspräsident / Zu Gast: Badesalz
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 3: Italienischer Staatspräsident / Zu Gast: Badesalz
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefviste! Mario Monti ist neuer Staatspräsident von Italien. Dittsche dachte erst, das wäre Wolfgang Völz, der hat ja bei Raumpatrouille Orion Mario de Monti gespielt. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 13.Nov 2011.
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004