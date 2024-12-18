Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Weihnachtsmarkt

DittscheStaffel 16Folge 8vom 18.12.2024
Chefvisite! „Es ist adventlich, es ist weihnachtlich!“ Mit seinem Weltgerät dem „Zwei-Mach-Sauger“ hat Dittsche auf dem Weihnachtsmarkt an Giovannis Maronen-Stand Luft aufgesaugt. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 18. Dez 2011.

