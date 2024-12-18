Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 7: Geld-Druck
32 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Dittsche versteht diese ganze Sache mit dem Geld nicht, wieso drucken die nicht einfach mehr Geld? Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 11. Dez 2011.
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004