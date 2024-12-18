Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Geld-Druck

DittscheStaffel 16Folge 7vom 18.12.2024
Geld-Druck

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Folge 7: Geld-Druck

32 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Dittsche versteht diese ganze Sache mit dem Geld nicht, wieso drucken die nicht einfach mehr Geld? Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 11. Dez 2011.

