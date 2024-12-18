Muscheln an der ZimmerdeckeJetzt kostenlos streamen
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 4: Muscheln an der Zimmerdecke
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Dittsche erzählt, dass an seiner Zimmerdecke mittlerweile Muscheln wachsen. Woher die genau kommen, kann er auch nicht sagen. Er kann nur spekulieren. Zu Gast: Rainer Heinsohn.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004