DittscheStaffel 4Folge 4vom 18.12.2024
30 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Dittsche erzählt, dass an seiner Zimmerdecke mittlerweile Muscheln wachsen. Woher die genau kommen, kann er auch nicht sagen. Er kann nur spekulieren. Zu Gast: Rainer Heinsohn.

