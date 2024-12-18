Mindestverzehr / Zu Gast: Detlev BuckJetzt kostenlos streamen
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 8: Mindestverzehr / Zu Gast: Detlev Buck
31 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Dittsche muss erst einmal mit Ingo diskutieren, wie hoch der Mindestverzehr sein muss damit man die Imbiss-Toilette benutzen darf. Zu Gast ist heute Detlev Buck.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004