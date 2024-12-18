Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Mindestverzehr / Zu Gast: Detlev Buck

DittscheStaffel 4Folge 8vom 18.12.2024
31 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Dittsche muss erst einmal mit Ingo diskutieren, wie hoch der Mindestverzehr sein muss damit man die Imbiss-Toilette benutzen darf. Zu Gast ist heute Detlev Buck.

