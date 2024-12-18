Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Thomas-Stahl-Problematik

DittscheStaffel 4Folge 7vom 18.12.2024
Folge 7: Thomas-Stahl-Problematik

30 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Der HSV ist ja nicht mehr zu bremsen – und Dittsche entsprechend auch nicht. Die Hamburger haben 3:1 gegen den 1.FC Köln im „Blutspiel“ gewonnen. Zu Gast: Klaus Gerlach.

