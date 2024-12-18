Zum Inhalt springenBarrierefrei
DittscheStaffel 8Folge 1vom 18.12.2024
Folge 1: Wärmebildkamera

30 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Dittsche hat renoviert. Im Keller der Kargers hat er abgelaufene Packungen Kleister gefunden und damit seine Wohnung neu tapeziert. Zu Gast ist Peter Merz.

