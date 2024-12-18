Heino ist pleite / Zu Gast: Tim MälzerJetzt kostenlos streamen
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 4: Heino ist pleite / Zu Gast: Tim Mälzer
31 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Fernsehkoch Tim Mälzer betritt den Imbiss. Er erklärt Ingo, dass er heute einen Kartenspielabend veranstaltet, den er retten muss. Heutiger Gast ist Tim Mälzer.
