Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Heino ist pleite / Zu Gast: Tim Mälzer

DittscheStaffel 8Folge 4vom 18.12.2024
Heino ist pleite / Zu Gast: Tim Mälzer

Heino ist pleite / Zu Gast: Tim MälzerJetzt kostenlos streamen

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Folge 4: Heino ist pleite / Zu Gast: Tim Mälzer

31 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Fernsehkoch Tim Mälzer betritt den Imbiss. Er erklärt Ingo, dass er heute einen Kartenspielabend veranstaltet, den er retten muss. Heutiger Gast ist Tim Mälzer.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Dittsche
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Alle 20 Staffeln und Folgen