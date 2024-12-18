Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 6: Strom sparen
31 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Der HSV hat gegen Cottbus zu Null gespielt. Dittsche trällert ein Liedchen und glaubt, das Ike und Tina Turner darin über Cottbus singen. Zu Gast heute ist Knut Hartmann.
