Ein Wohnzimmer für Groß und KleinJetzt kostenlos streamen
DIY-Makeover übers Wochenende
Folge vom 15.02.2026: Ein Wohnzimmer für Groß und Klein
23 Min.Folge vom 15.02.2026
In nur drei Tagen verwandelt Jenni Yolo ein vom Familienalltag dominiertes Wohnzimmer in einen Raum, der für Kinder und Erwachsene gleichermaßen funktioniert. Mit cleveren Stauraumlösungen, mutigen Designentscheidungen und einem individuell ...
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Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.