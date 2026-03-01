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DIY-Makeover übers Wochenende

Vintage-Traum in Bordeaux

HGTVFolge vom 01.03.2026
Vintage-Traum in Bordeaux

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DIY-Makeover übers Wochenende

Folge vom 01.03.2026: Vintage-Traum in Bordeaux

23 Min.Folge vom 01.03.2026

Nach Monaten der Zurückgezogenheit sind eine Ärztin und ihre Frau bereit, wieder Gäste zu empfangen. Inspiriert von ihrer Liebe zu Wein und Gartenkunst gestaltet Jenni Yolo die Küche neu und verwandelt sie in einen warmen, einladenden Vintage-Traum in Bordeaux mit persönlicher Note.

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