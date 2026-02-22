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DIY-Makeover übers Wochenende

Neues Arbeitszimmer, neues Glück

HGTVFolge vom 22.02.2026
Neues Arbeitszimmer, neues Glück

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DIY-Makeover übers Wochenende

Folge vom 22.02.2026: Neues Arbeitszimmer, neues Glück

23 Min.Folge vom 22.02.2026

Ein junger Fotograf und Musiker möchte seinem Zuhause mehr Persönlichkeit geben. Jenni Yolo gestaltet eines der Gästezimmer zu einem ruhigen, grünen Arbeitszimmer um, das Kreativität fördert und zugleich Geborgenheit bietet. Mit klaren Ideen und handwerklichem Geschick entsteht ein inspirierendes Homeoffice.

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