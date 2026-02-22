Neues Arbeitszimmer, neues GlückJetzt kostenlos streamen
DIY-Makeover übers Wochenende
Folge vom 22.02.2026: Neues Arbeitszimmer, neues Glück
23 Min.Folge vom 22.02.2026
Ein junger Fotograf und Musiker möchte seinem Zuhause mehr Persönlichkeit geben. Jenni Yolo gestaltet eines der Gästezimmer zu einem ruhigen, grünen Arbeitszimmer um, das Kreativität fördert und zugleich Geborgenheit bietet. Mit klaren Ideen und handwerklichem Geschick entsteht ein inspirierendes Homeoffice.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.