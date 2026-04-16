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$HZ wir müssen reden

Family Feud mit Kims Bruder Nico

Studio BummensStaffel 2026Folge 45vom 16.04.2026
Family Feud mit Kims Bruder Nico

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Folge 45: Family Feud mit Kims Bruder Nico

101 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 12

Ihr habt ihn euch lange gewünscht, und jetzt hat er endlich den weiten Weg aus Hornburg auf sich genommen: Nach Henning ist jetzt auch Kims Bruder Nico zu Gast! Und weil das das erste Mal ist, dass die beiden ein Gespräch über zwei Stunden geführt haben, gab es einiges zu klären. Viel Spaß mit der Folge!

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