Deutsche Kris Jenner mit Natascha OchsenknechtJetzt kostenlos streamen
$HZ wir müssen reden
Folge 46: Deutsche Kris Jenner mit Natascha Ochsenknecht
106 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12
Die deutsche Royalty hat sich heute ins Studio verirrt, denn die Queen herself, Natascha Ochsenknecht, ist zu Gast bei Kim! Wie es sich als Vollzeitikone lebt und wie es sich für sie und ihre Familie anfühlt, die deutschen Kardashians zu sein, erfahrt ihr in dieser Folge!
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