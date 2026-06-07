Staffel 1Folge 10vom 07.06.2026
Schlaft ein, Baby-Krokos / Der Empanada-Stand / Boots und seine Stiefel / Die Piñata-PartyJetzt kostenlos streamen
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Folge 10: Schlaft ein, Baby-Krokos / Der Empanada-Stand / Boots und seine Stiefel / Die Piñata-Party
22 Min.Folge vom 07.06.2026
Dora und Boots babysitten wilde Krokodile. // Dora und Boots überzeugen den Troll, eine Empanada zu probieren. // Boots probiert neue Stiefel von Tico an. // Die Zwillinge feiern ihre erste Piñata-Party, aber niemand kann die Piñata öffnen.
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy, Fantasie
Produktion:CA, US, 2024
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-3: Nickelodeon Germany & © Season 1-3, Season 3: Nickelodeon