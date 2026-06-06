Staffel 1Folge 9vom 06.06.2026
Der Besondere-Kuchen-Tag / Der musikalische WaldJetzt kostenlos streamen
DORA
Folge 9: Der Besondere-Kuchen-Tag / Der musikalische Wald
22 Min.Folge vom 06.06.2026
Dora, Boots und Benny müssen einen besonderen Kuchen zu Bennys Abuela durch den Regenwald bringen. Dora und das Fiesta-Trio hören ein seltsames Geräusch. Durch dieses verlieren sie zufällig auch ihre Instrumente und müssen es nun untersuchen.
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Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy, Fantasie
Produktion:CA, US, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Nickelodeon Germany & © Season 1-3, Season 3: Nickelodeon