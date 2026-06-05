Staffel 1Folge 8vom 05.06.2026
Die verzauberte Musikschatulle / Das WolkenkissenJetzt kostenlos streamen
DORA
Folge 8: Die verzauberte Musikschatulle / Das Wolkenkissen
22 Min.Folge vom 05.06.2026
Als Dora eine Spieluhr einer Tänzerin zeigt, wird diese zum Leben erwacht und verliert ihre Stiefel. Dora und die Zwillinge müssen diese zurückholen. Die Sonne kann nicht einschlafen und geht deshalb nicht unter. Dora muss ihre Kissenwolke finden.
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DORA
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy, Fantasie
Produktion:CA, US, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Nickelodeon Germany & © Season 1-3, Season 3: Nickelodeon