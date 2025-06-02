Staffel 1Folge 11vom 02.06.2025
Der Verkehrt-rum-Zauber / Ticos und Bip Bips große ShowJetzt kostenlos streamen
DORA
Folge 11: Der Verkehrt-rum-Zauber / Ticos und Bip Bips große Show
22 Min.Folge vom 02.06.2025
Als der Zauber des Großen roten Huhns schiefgeht, gehen Dinge im Regenwald schief. Dora muss daran arbeiten, alles in Ordnung zu bringen. Bip Bip und Tico haben ein Konzert doch Bip Bip hat sich verirrt. Dora und Boots müssen ihn zur Show bringen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
DORA
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon