Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

DORA

NickelodeonStaffel 1Folge 11vom 02.06.2025
Der Verkehrt-rum-Zauber / Ticos und Bip Bips große Show

Der Verkehrt-rum-Zauber / Ticos und Bip Bips große ShowJetzt kostenlos streamen

DORA

Folge 11: Der Verkehrt-rum-Zauber / Ticos und Bip Bips große Show

22 Min.Folge vom 02.06.2025

Als der Zauber des Großen roten Huhns schiefgeht, gehen Dinge im Regenwald schief. Dora muss daran arbeiten, alles in Ordnung zu bringen. Bip Bip und Tico haben ein Konzert doch Bip Bip hat sich verirrt. Dora und Boots müssen ihn zur Show bringen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

DORA
Nickelodeon

DORA

Alle 1 Staffeln und Folgen