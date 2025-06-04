Zum Inhalt springenBarrierefrei
NickelodeonStaffel 1Folge 13vom 04.06.2025
Shellys Muschel / Das Familien-Picknick

Folge 13: Shellys Muschel / Das Familien-Picknick

22 Min.Folge vom 04.06.2025

Als Dora und Boots auf Shelly, einen Einsiedlerkrebs ohne Muschel finden, sucht Dora nach dieser. Dad will unbedingt ein Quesadilla-Picknick veranstalten, doch er vergisst die Zutaten. Daraufhin macht Dora sich auf den Weg, um diese zu besorgen.

