Staffel 1Folge 13vom 04.06.2025
DORA
Folge 13: Shellys Muschel / Das Familien-Picknick
22 Min.Folge vom 04.06.2025
Als Dora und Boots auf Shelly, einen Einsiedlerkrebs ohne Muschel finden, sucht Dora nach dieser. Dad will unbedingt ein Quesadilla-Picknick veranstalten, doch er vergisst die Zutaten. Daraufhin macht Dora sich auf den Weg, um diese zu besorgen.
DORA
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon