Staffel 1Folge 12vom 03.06.2025
Folge 12: Ein Guayabera für Tico / Sternschnuppen
22 Min.Folge vom 03.06.2025
Boots bekommt ein Guayabera-Hemd als Geschenk für Tico, aber auf dem Weg zu Ticos Haus wächst es ihm ans Herz. // Dora, Boots und Dad wollen das Sternbild Quetzal sehen, aber es gehen drei Sterne verloren! Dora muss sie rechtzeitig zurückholen.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon