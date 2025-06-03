Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

DORA

NickelodeonStaffel 1Folge 12vom 03.06.2025
Ein Guayabera für Tico / Sternschnuppen

Ein Guayabera für Tico / SternschnuppenJetzt kostenlos streamen

DORA

Folge 12: Ein Guayabera für Tico / Sternschnuppen

22 Min.Folge vom 03.06.2025

Boots bekommt ein Guayabera-Hemd als Geschenk für Tico, aber auf dem Weg zu Ticos Haus wächst es ihm ans Herz. // Dora, Boots und Dad wollen das Sternbild Quetzal sehen, aber es gehen drei Sterne verloren! Dora muss sie rechtzeitig zurückholen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

DORA
Nickelodeon

DORA

Alle 1 Staffeln und Folgen