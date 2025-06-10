Zum Inhalt springenBarrierefrei
DORA

NickelodeonStaffel 2Folge 4vom 10.06.2025
Das Bananen-Fest / Wir sind die Grummels

Das Bananen-Fest / Wir sind die Grummels

Folge 4: Das Bananen-Fest / Wir sind die Grummels

22 Min.Folge vom 10.06.2025

Boots will auf das Bananenfest gehen. Doch dann bricht der Guaven-Geysir aus. Es ist an Dora, den Geysir zu stoppen, um das Fest zu retten. Kurz vor einem Fototermin flüchtet der alte Troll. Dora folgt ihm in seine Welt, um ihn umzustimmen.

Nickelodeon

