Staffel 2Folge 6vom 12.06.2025
Rutschpartie mit Claudia / Frogitas magische StreifenJetzt kostenlos streamen
DORA
Folge 6: Rutschpartie mit Claudia / Frogitas magische Streifen
22 Min.Folge vom 12.06.2025
Dora und Boots nehmen Claudia, eine Regenwolke, mit, damit sie auf eine trockene Wasserrutsche regnet. // Boots bekommt einen Kitzelschwanz, den Frogita, der Frosch, heilen kann. Aber dazu muss sie sich erst ihre magischen Heilstreifen verdienen.
DORA
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon