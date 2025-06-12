Zum Inhalt springenBarrierefrei
NickelodeonStaffel 2Folge 6vom 12.06.2025
Rutschpartie mit Claudia / Frogitas magische Streifen

Folge 6: Rutschpartie mit Claudia / Frogitas magische Streifen

22 Min.Folge vom 12.06.2025

Dora und Boots nehmen Claudia, eine Regenwolke, mit, damit sie auf eine trockene Wasserrutsche regnet. // Boots bekommt einen Kitzelschwanz, den Frogita, der Frosch, heilen kann. Aber dazu muss sie sich erst ihre magischen Heilstreifen verdienen.

Nickelodeon

DORA

