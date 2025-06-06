Zum Inhalt springenBarrierefrei
NickelodeonStaffel 2Folge 2vom 06.06.2025
Eine Piñata für Mama / Die Tarn-Decke

Folge 2: Eine Piñata für Mama / Die Tarn-Decke

22 Min.Folge vom 06.06.2025

Doras Familie bastelt eine Piñata für Mamas Geburtstag, aber sie fliegt weg! Jetzt müssen sie sie zurückholen. // Swiper klaut eine Unsichtbarkeitsdecke! Jetzt klaut der unsichtbare Swiper alles, und es liegt an Dora und Boots, ihn aufzuhalten.

