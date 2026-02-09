Staffel 3Folge 1vom 09.02.2026
Pérez, die Zahnmaus / Raupe mit BeerenhungerJetzt kostenlos streamen
DORA
Folge 1: Pérez, die Zahnmaus / Raupe mit Beerenhunger
22 Min.Folge vom 09.02.2026
Dora hilft Zahnmaus Perez, seinen magischen Zahnbürsten-Zauberstab zu reparieren, sodass sie etwas für ihren ausgefallenen Zahn bekommt. // Dora trifft Riesenraupe Carlos,die ein Schmetterling werden will! Schmetterbeeren helfen bei der Verwandlung.
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon