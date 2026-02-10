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DORA

NickelodeonStaffel 3Folge 2vom 10.02.2026
Der Zauberpinsel / Die Grummel-Spiele

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DORA

Folge 2: Der Zauberpinsel / Die Grummel-Spiele

22 Min.Folge vom 10.02.2026

Dora hilft Benny und Uni, dem Einhorn-Dino, ihren magischen Pinsel zurückzubekommen, sodass sie ihr Ein-Häschen wiedersehen kann. // Dora hilft der Grummel Hearty dabei, endlich bei den Grummel-Spielen anzutreten.

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