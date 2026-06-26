Staffel 3Folge 3vom 26.06.2026
Dora und Boots werden geschrumpft / Mach's gut, BallonJetzt kostenlos streamen
DORA
Folge 3: Dora und Boots werden geschrumpft / Mach's gut, Ballon
22 Min.Folge vom 26.06.2026
Das große rote Huhn schrumpft Dora und Boots aus Versehen. Doras kleine Geschwister müssen ihr helfen, wieder groß zu werden. // Dora rettet Boots und ihre Freunde vor Bennys Ballon, damit sie alle zu Reina's Schlossparty gehen können.
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DORA
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy, Fantasie
Produktion:CA, US, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Nickelodeon Germany & © Season 2-3, Season 3: Nickelodeon