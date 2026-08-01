Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 2: Vom Täter keine Spur
47 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12
Ein 41-jähriger Mann wurde offenbar das Opfer eines Autofahrers, der Fahrerflucht beging. Doch Dr. G findet keine Anzeichen dafür, dass der Tote von einem Auto erfasst wurde - dafür aber für seinen Alkoholmissbrauch. Außerdem obduziert die Pathologin einen 35-Jährigen, der einen Gendefekt hatte und auf seiner Geburtstagsparty an einem Gehirntumor starb. Die Familie will nun wissen, ob der Tumor auf den Genfehler zurückzuführen ist.
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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Gesundheit
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Film Rise Inc. & © Season 3-9: Nent Studios UK Ltd. & © Season 4: Videorechte: Nent Studios UK Ltd., Bildrechte: MMXI ATLAS MEDIA CORPORATION