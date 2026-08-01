Das geheimnisvolle SkelettJetzt kostenlos streamen
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 4: Das geheimnisvolle Skelett
47 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12
An einer Kreuzung in Texas wird eine stark verweste Leiche gefunden. Die Einheimischen sind schockiert, schließlich gilt die Kreuzung als verflucht! Dr. G hat ihre liebe Not, die Identität des Toten zu ermitteln, denn die sterblichen Überreste sind bis zur Unkenntlichkeit verrottet. Daher wird der Fall zu den Akten gelegt - bis es plötzlich eine neue Spur gibt. Außerdem untersucht Dr. G den mysteriösen Tod des 53-jährigen Willie Clarke.
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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Gesundheit
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Film Rise Inc. & © Season 4: Videorechte: Nent Studios UK Ltd., Bildrechte: MMXI ATLAS MEDIA CORPORATION