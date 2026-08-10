Wer passt auf die Kinder auf?Jetzt kostenlos streamen
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 6: Wer passt auf die Kinder auf?
45 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12
In einem Haus werden ein totes Baby und ein totes Kleinkind gefunden. Die Kleinen haben keine äußeren Verletzungen. Was also war die Todesursache? Kohlenmonoxid? Eine Überdosis Erkältungsmedizin? Oder gar plötzlicher Kindstod? Dr. G steht vor einer schwierigen Aufgabe. Auch im Falle der verstorbenen Veronica Murphy ist Dr. Gs Fachwissen gefragt: War wirklich Veronicas Eierstockkrebs die Todesursache?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Gesundheit
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Film Rise Inc. & © Season 4: Videorechte: Nent Studios UK Ltd., Bildrechte: MMXI ATLAS MEDIA CORPORATION