Dr. Klein
Folge 4: Falsches Spiel
Der zwölfjährige Jannis hat verschiedene Verletzungen, die ihm ältere Mitschüler beigebracht haben sollen. Schnell ist klar, dass die Geschichte nicht stimmen kann. Was verschweigt der Junge? Valerie ist im siebten Himmel und ahnt nicht, dass ihr Geliebter der Noch-Ehemann ihrer Therapeutin ist. Und so schöpft sie keinen Verdacht, als diese ihr von der Beziehung abrät. Gelingt es Sibylle Vetter wirklich, Valeries Vertrauen in Volker zu erschüttern? Nadine Mann ist es tatsächlich gelungen, zwischen Kaan und Patrick Zwietracht zu säen. Für eine Trennung der beiden bedarf es nur eines kleinen Schrittes, den Nadine gerne zu gehen bereit ist, handelt sie ja quasi im Auftrag von Prof. Nevin Gül, Kaans Mutter. Nadine begreift allerdings zu spät, dass man in der Rosenstein-Klinik immer mit allem rechnen muss. Dr. Luna Haller und Martha Obongo, die neue Krankenschwester, verstehen sich prächtig. Luna tut es gut, nach der Trennung von Jonas eine neue Bezugsperson zu haben. Peter Wagner ist es tatsächlich gelungen, Bernd Lang eine neue Stelle zu besorgen - in Kiel! Grit Lang ist entsetzt und will unbedingt verhindern, dass ihr Sohn die Stadt verlässt. Um sich selbst kreisend entgeht ihr dabei, dass Peter immer öfter vergisst, seine Tabletten zu nehmen - und verwirrt in einem Demenzschub das Haus verlässt.
