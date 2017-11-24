Dr. Klein
Folge 8: Unter Druck
Der zwölfjährige Janosch kommt nach einem Sturz mit gelähmten Beinen in die Rosenstein-Klinik. Das implantierte Gestänge einer relativ frischen Skoliose-OP wurde dabei zerstört. Dr. Klein vermutet, dass der Chirurg nicht gut gearbeitet hat – ein Kunstfehler mit tragischen Konsequenzen. Als sich aber herausstellt, dass der verantwortliche Arzt der Vater von Dr. David Schick ist, bekommt der Fall eine besondere Brisanz. Grit Lang und Prof. Nevin Gül schmieden Pläne, wie man Valerie Klein dazu bringen könnte, als Leitende Oberärztin zurückzutreten, um diesen Posten dann Dr. Lang zuschustern zu können. Nevin will sie überzeugen, in der Klinik kürzerzutreten, um sich mehr um ihren pflegebedürftigen Vater kümmern zu können. Doch die Kleins haben gerade eine Altenpflegerin eingestellt! Dann gibt es aus Grits Sicht für den ersten Schritt nur eine Möglichkeit: Die Pflegerin muss verschwinden. Rebecca Beier wird aus der Klinik entlassen und bedauert noch immer, dass ihr Vater nicht mehr bei ihnen wohnt. Sibylle Vetter, ihre Mutter, hat allerdings schon dafür gesorgt, dass Volker sein Atelier verliert, um somit wieder "zu Hause" einziehen zu müssen. Allerdings rechnet sie nicht damit, dass dieser Plan auch schiefgehen kann.
