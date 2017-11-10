Dr. Klein
Folge 6: Antworten
Valerie Klein würde gerne endlich Volkers Tochter kennenlernen. Doch der sträubt sich. Kann es sein, dass er sich vor seiner Tochter für Valerie schämt? Dr. David Schick tritt seinen Dienst an. Niemand ahnt, dass er bisher nebenbei als Escort gearbeitet hat. Niemand – außer Prof. Nevin Gül, die seine Stammkundin ist! Kann das gutgehen oder stolpert Nevin über Gefühle, die sie sich nicht eingestehen will? Dr. Lang lässt Valeries Vorwurf, seine Mutter habe ihm einen Job in der Klinik erkauft, keine Ruhe und recherchiert auf eigene Faust. Das Ergebnis ist überraschend, bringt ihn aber auf einen Gedanken, den seine Mutter in echte Bedrängnis kommen lässt. Der achtjährige Sascha Ulbricht muss stationär behandelt werden. Dabei stellt Oberschwester Gundula fest, dass der Junge Bettnässer ist. Die Ursache ist zunächst unklar, bis immer mehr dafür spricht, dass Sascha auf brutalste Weise von seinen Mitschülern gemobbt wird.
