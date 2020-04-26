Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. Pimple Popper

75 Pestbeulen

TLCFolge vom 26.04.2020
75 Pestbeulen

75 PestbeulenJetzt kostenlos streamen

Dr. Pimple Popper

Folge vom 26.04.2020: 75 Pestbeulen

45 Min.Folge vom 26.04.2020Ab 12

Gerard aus Brooklyn hat am ganzen Körper beulenartige Wucherungen, die er zum ersten Mal mit 20 bemerkte. Inzwischen ist Gerard 46 und hat rund 100 große Lipome. Im Lauf der Jahre suchte er verschiedene Ärzte auf, doch keiner konnte helfen. Und für Gerard, der als Lehrer arbeitet, wird es immer schwieriger, die Beulen zu verstecken. Zusätzlich leidet er unter einer Blutgerinnungsstörung, für die er täglich Blutverdünner schlucken muss. Da Gerards Selbstwertgefühl inzwischen stark angeschlagen ist, hofft der zweifache Vater auf die Hilfe von Expertin Dr. Lee. Sie scheint seine letzte Chance zu sein.

Alle verfügbaren Folgen