Dr. Pimple Popper
Folge vom 26.04.2020: 75 Pestbeulen
45 Min.Folge vom 26.04.2020Ab 12
Gerard aus Brooklyn hat am ganzen Körper beulenartige Wucherungen, die er zum ersten Mal mit 20 bemerkte. Inzwischen ist Gerard 46 und hat rund 100 große Lipome. Im Lauf der Jahre suchte er verschiedene Ärzte auf, doch keiner konnte helfen. Und für Gerard, der als Lehrer arbeitet, wird es immer schwieriger, die Beulen zu verstecken. Zusätzlich leidet er unter einer Blutgerinnungsstörung, für die er täglich Blutverdünner schlucken muss. Da Gerards Selbstwertgefühl inzwischen stark angeschlagen ist, hofft der zweifache Vater auf die Hilfe von Expertin Dr. Lee. Sie scheint seine letzte Chance zu sein.
