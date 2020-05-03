Zum Inhalt springenBarrierefrei
TLCFolge vom 03.05.2020
44 Min.Folge vom 03.05.2020Ab 12

Tracis Gesicht ist übersät mit beulenartigen Wucherungen, die kurz nach ihrem vierten Geburtstag zum ersten Mal auftauchten. Als Teenager wurde sie ausgegrenzt und als „Krater-Gesicht“ verspottet. Inzwischen hat die junge Frau jedes Selbstbewusstsein verloren, meidet Menschen, wo sie kann und fühlt sich nur noch bei ihren Haustieren geborgen. Kein Arzt konnte Traci bislang helfen - Expertin Dr. Lee ist ihre letzte Hoffnung. Außerdem in dieser Episode: eine riesige Wucherung am Bein eines jungen Mannes und eine große Geschwulst an der Nase eines älteren Herren, die ihn beim Atmen behindert.

