TLC Folge vom 24.05.2020
45 Min. Ab 12

Inoke aus Sacramento, Kalifornien, hat eine Wulst an der rechten Schulter, die inzwischen so groß wie ein Softball ist. Wenn sich der 51-Jährige anzieht, bekommt er seine Shirts kaum noch über die Wucherung. Auch sein Familienleben leidet darunter. Die Leute werfen Inoke ständig seltsame Blicke zu, so dass er mit Frau und Kindern kaum noch aus dem Haus will. Bislang hatte Inoke, der auf Fidschi geboren ist, Angst, zum Arzt zu gehen. Doch seit auch seine Arbeit im hiesigen Kultur- und Jugendzentrum eingeschränkt ist, hat er seine Meinung geändert und nimmt einen Termin bei Dermatologin Dr. Lee wahr.

