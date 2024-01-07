Dr. Pimple Popper
Folge vom 07.01.2024: Wasserballons im Gesicht
45 Min.Folge vom 07.01.2024Ab 12
Robert aus Texas wurde vor Jahren ausgeraubt und bekam eine Dachlatte über den Kopf gehauen. Seitdem wächst über seinem Ohr eine Beule, die riesige Ausmaße angenommen hat. Ein Arzt diagnostizierte ein ungefährliches Lipom. Doch Robert fühlt sich damit wie ein Monster und wird ständig angestarrt. Außerdem bekommt er schlimme Migräne, weil der Klumpen auf den Schädel drückt. Nun soll Dermatologin Dr. Lee die Wucherung entfernen, doch die Größe und Lage über dem Auge machen eine OP sehr kompliziert. Die Expertin befürchtet, den Gesichtsnerv zu verletzen, doch da Robert so verzweifelt ist, geht sie das Risiko ein.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.