Dr. Pimple Popper
Folge vom 06.08.2023: Ein perfekt geformtes Ohr
44 Min.Folge vom 06.08.2023Ab 12
Seit zehn Jahren hat Cedric einen Knoten am Auge und eine Wulst im Nacken, die inzwischen die Größe einer Grapefruit hat. Die Wulst verursacht stechende Schmerzen in der Wirbelsäule und am Rücken, was den 14-fachen Familienvater immer mehr behindert. Er kann kaum noch schlafen und hat seinen Job als Lagerarbeiter verloren, weil fast jede Bewegung wehtut. Inzwischen ist seine Frau die Alleinversorgerin der Familie und völlig überlastet, so dass Cedric endlich Dr. Lee aufsucht. Die Expertin könnte die riesige Wulst entfernen, doch Cedric leidet an unkontrolliertem Diabetes, was eine OP zum großen Risiko macht.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.