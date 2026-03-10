Dragonball
Folge 45: Die Sonnenattacke
21 Min.Folge vom 10.03.2026Ab 12
Goku wusste, dass es im Finale hart wird. Aber mit so einem Kampf hat er nicht gerechnet. Legt es Tien Shinhan tatsächlich darauf an, Goku nicht nur zu schlagen, sondern ihn umzubringen?
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation