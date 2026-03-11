Dragonball
Folge 46: Sieg ohne Ehre
21 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 12
Goku will im Finale auf keinen Fall aufgeben. Keiner der beiden Kämpfer scheint sich einen echten Vorteil erarbeiten zu können. Dann kommt es zu einer dramatischen Wendung ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Dragonball
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation