Dragonball
Folge 48: Die Entscheidung
21 Min.Folge vom 12.03.2026Ab 12
Der Einsatz der Kiku-Kanone hat beide Finalisten an die Grenze der Ohnmacht geführt. Goku und Tien Shinhan stürzen entkräftet der Erde entgegen. Wer zuerst den Boden berührt, hat den Kampf verloren ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dragonball
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation