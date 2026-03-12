Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dragonball

Die Entscheidung

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 48vom 12.03.2026
Folge 48: Die Entscheidung

21 Min.Folge vom 12.03.2026Ab 12

Der Einsatz der Kiku-Kanone hat beide Finalisten an die Grenze der Ohnmacht geführt. Goku und Tien Shinhan stürzen entkräftet der Erde entgegen. Wer zuerst den Boden berührt, hat den Kampf verloren ...

