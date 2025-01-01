Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Edel & Starck

Das Geschäft mit der Liebe

SAT.1Staffel 2Folge 12
Das Geschäft mit der Liebe

Das Geschäft mit der LiebeJetzt kostenlos streamen

Edel & Starck

Folge 12: Das Geschäft mit der Liebe

47 Min.Ab 12

Begrapschen von Brust und Po - das sind die Punkte, die Pornodarstellerin Jessi Love ihrem Filmpartner Andreas Maurer vorwirft. Nun soll Felix den kleinen Casanova im Verfahren wegen sexueller Nötigung verteidigen. Ein schwieriger Fall, bei dem Felix die Hilfe von Sandra benötigt. Umgekehrt ist auch Sandra auf Felix' Hilfe angewiesen. Ihre Mandantin Bärbel Scholl, die ein Partnerschaftsinstitut verklagen will, braucht unbedingt männlichen Zuspruch.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Edel & Starck
SAT.1
Edel & Starck

Edel & Starck

Alle 4 Staffeln und Folgen