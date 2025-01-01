Edel & Starck
Folge 2: Freund und Feind
45 Min.Ab 6
Unfassbar! Hat es doch tatsächlich jemand gewagt, mit seiner Anwaltskanzlei ins gleiche Gebäude wie Sandra, Felix und Biene zu ziehen. Während Sandra kein Problem erkennen kann, sehen Felix und Biene die neue Konkurrenz als Bedrohung. Unterdessen flüchtet Max Kirchhoff vor einer Polizeikontrolle in ein Dixi-Klo und droht, sich in die Luft zu sprengen. Der psychisch gestörte Mann leidet unter starkem Verfolgungswahn und traut nur einer einzigen Person: Felix ...
