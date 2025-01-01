Edel & Starck
Folge 3: Eine fast perfekte Ehe
44 Min.Ab 6
Unangenehm: In einem Restaurant stehen Sandra und Patricia plötzlich ihre Ex-Mitstudentinnen Christine Schulz und Beate Kattner gegenüber. Man tauscht sich aus und übertreibt gewaltig, um die beiden Zicken mundtot zu machen. Überraschend steht Sandra mit der Behauptung da, glücklich verheiratet zu sein - und mit Felix Edel, ihrem Mann, eine Kanzlei zu betreiben ...
Genre:Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH