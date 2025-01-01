Edel & Starck
Folge 5: Ferrari fahren und sterben
46 Min.Ab 12
Felix kümmert sich um den Bestattungsunternehmer Dieter Paulsen, der mit seinem Kunden, dem Autohändler Horst Windeck, übereingekommen ist, ihn in einem Ferrari zu bestatten. Als Windeck jedoch kurz vor der Vertragsunterzeichnung in einem Bordell stirbt, weigert sich die Witwe, dem untreuen Gatten seinen letzten Wunsch zu erfüllen ...
