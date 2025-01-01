Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Edel & Starck

Mord ist sein Hobby

ATV 2Staffel 2Folge 6
Mord ist sein Hobby

Mord ist sein HobbyJetzt kostenlos streamen

Edel & Starck

Folge 6: Mord ist sein Hobby

45 Min.Ab 12

Sandra hat es mit einem wahrhaft himmlischen Fall zu tun, als sich die Nonne Klara Kahlscheurer bei ihr juristischen Beistand holt. Der lebenslustige Twen ist nämlich schwanger - sehr zum Missfallen seines Ordens. Felix setzt sich derweil für die Rechte seines Mandanten Hans-Günther Blechschmidt ein. Die Polizei ermittelt gegen ihn, weil der Verdacht besteht, er wolle seine Frau umbringen ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Edel & Starck
ATV 2
Edel & Starck

Edel & Starck

Alle 4 Staffeln und Folgen