Edel & Starck
Folge 6: Mord ist sein Hobby
45 Min.Ab 12
Sandra hat es mit einem wahrhaft himmlischen Fall zu tun, als sich die Nonne Klara Kahlscheurer bei ihr juristischen Beistand holt. Der lebenslustige Twen ist nämlich schwanger - sehr zum Missfallen seines Ordens. Felix setzt sich derweil für die Rechte seines Mandanten Hans-Günther Blechschmidt ein. Die Polizei ermittelt gegen ihn, weil der Verdacht besteht, er wolle seine Frau umbringen ...
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2002
