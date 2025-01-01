Edel & Starck
Folge 9: Ein unmoralisches Angebot
46 Min.Ab 6
Felix soll im Auftrag der Anwaltskammer die Kanzlei des verstorbenen Kollegen Herder abwickeln. Dieser hatte nur einen Mandanten, den Italiener Bruno Ferrera, kurz Don Bruno. Je mehr sich Felix mit dem Fall beschäftigt, umso mehr bekommt er es mit der Angst zu tun. Ist Don Bruno etwa ein Mafioso? Unterdessen kümmert sich Sandra um Angelika Bachner, die nach gescheiterter Beziehung von ihrem Ex Friedrich May aus der Wohnung geworfen werden soll ...
Edel & Starck
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2002
