Edel & Starck
Folge 2: Hahnenkampf
46 Min.
Sandra ist frustriert. Werner Ziebel wurde von seinem Nachbarn verklagt, weil sein burmesischer Zierhahn Enrico die Nachtruhe mit seinem lauten Gekrähe stört. Ihr aktueller Fall macht ihr klar, dass ihr Arbeitsalltag zurzeit mehr als banal ist. Als ihre Freundin Patricia zur Richterin ernannt wird, nagt sogleich der Neid an ihr. Sandra klagt Felix ihr Leid - doch der will sie einfach nicht verstehen.
Genre:Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH